35-летний нападающий «Оттавы» Клод Жиру набрал 1000-е очко в карьере в НХЛ

Канадский нападающий «Оттавы Сенаторз» Клод Жиру оформил дубль и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз».

Таким образом, 35-летний форвард набрал свои 999-е, 1000-е и 1001-е очки в карьере в НХЛ. Опытный нападающий провёл в лиге 1099 матчей, забросил 328 шайб и отдал 673 результативные передачи при общем показателе полезности «+38». Жиру с 2007 года выступал за «Филадельфию Флайерз», однако по ходу сезона-2021/2022 впервые сменил клуб, перейдя во «Флориду Пантерз». По завершении сезона Клод подписал контракт с «Оттавой».

Юбилейным, 1000-м очком стала передача на Тима Штюцле.

Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.