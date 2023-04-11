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35-летний нападающий «Оттавы» Клод Жиру набрал 1000-е очко в карьере в НХЛ

35-летний нападающий «Оттавы» Клод Жиру набрал 1000-е очко в карьере в НХЛ
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Канадский нападающий «Оттавы Сенаторз» Клод Жиру оформил дубль и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2023, вторник. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Жиру (Ткачук, Штюцле) – 05:51 (5x5)   2:0 Штюцле (Жиру, Ткачук) – 17:26 (5x5)   2:1 Песке (Нечас, Шей) – 35:30 (4x4)   2:2 Бёрнс (Джарвис, Нечас) – 42:23 (5x4)   3:2 Жиру (Пинто, Бреннстрём) – 49:37 (4x4)

Таким образом, 35-летний форвард набрал свои 999-е, 1000-е и 1001-е очки в карьере в НХЛ. Опытный нападающий провёл в лиге 1099 матчей, забросил 328 шайб и отдал 673 результативные передачи при общем показателе полезности «+38». Жиру с 2007 года выступал за «Филадельфию Флайерз», однако по ходу сезона-2021/2022 впервые сменил клуб, перейдя во «Флориду Пантерз». По завершении сезона Клод подписал контракт с «Оттавой».

Юбилейным, 1000-м очком стала передача на Тима Штюцле.

Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

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