38-летний форвард «Далласа» Джо Павелски набрал 1000-е очко в карьере

Американский нападающий «Даллас Старз» Джо Павелски забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз».
Для 38-летнего форварда это очко стало 1000-м в карьере. Нападающий провёл в Национальной хоккейной лиге 1248 матчей, забросил 448 шайб и отдал 552 результативные передачи. В нынешнем сезоне на счету Павелски 76 (27+49) очков в 80 встречах.
Отметим, что форвард выступает в НХЛ с 2006 года. За это время он успел поиграть лишь за две команды — «Сан-Хосе Шаркс» (с 2006-го по 2019-й) и «Даллас» (с 2019-го).
Напомним, ранее в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:1.
- 11 апреля 2023
-
09:32
-
09:16
-
09:04
-
08:53
-
08:44
-
08:34
-
08:26
-
07:24
-
06:26
-
06:19
-
04:56
-
04:55
-
04:48
-
04:41
-
04:37
-
03:24
-
02:55
- 10 апреля 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:29
-
23:07
-
23:04
-
23:02
-
23:00
-
23:00
-
22:48
-
22:47
-
22:44
-
22:43
-
22:38
-
22:32
-
22:21
-
22:05
-
21:56
-
21:18