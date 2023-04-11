38-летний форвард «Далласа» Джо Павелски набрал 1000-е очко в карьере

Американский нападающий «Даллас Старз» Джо Павелски забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз».

Для 38-летнего форварда это очко стало 1000-м в карьере. Нападающий провёл в Национальной хоккейной лиге 1248 матчей, забросил 448 шайб и отдал 552 результативные передачи. В нынешнем сезоне на счету Павелски 76 (27+49) очков в 80 встречах.

Отметим, что форвард выступает в НХЛ с 2006 года. За это время он успел поиграть лишь за две команды — «Сан-Хосе Шаркс» (с 2006-го по 2019-й) и «Даллас» (с 2019-го).

Напомним, ранее в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:1.