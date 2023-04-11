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38-летний форвард «Далласа» Джо Павелски набрал 1000-е очко в карьере

38-летний форвард «Далласа» Джо Павелски набрал 1000-е очко в карьере
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Американский нападающий «Даллас Старз» Джо Павелски забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2023, вторник. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 6
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хинц (Харли, Робертсон) – 04:53 (5x5)   0:2 Линделль (Хинц, Робертсон) – 07:59 (5x5)   0:3 Делландреа (Доми, Сегин) – 12:10 (5x5)   0:4 Робертсон (Хинц, Хейсканен) – 20:55 (5x4)   0:5 Павелски (Хейсканен, Хинц) – 23:37 (5x5)   0:6 Бенн (Миллер, Джонстон) – 34:19 (5x5)   1:6 Перрон (Ларкин) – 36:50 (5x5)

Для 38-летнего форварда это очко стало 1000-м в карьере. Нападающий провёл в Национальной хоккейной лиге 1248 матчей, забросил 448 шайб и отдал 552 результативные передачи. В нынешнем сезоне на счету Павелски 76 (27+49) очков в 80 встречах.

Отметим, что форвард выступает в НХЛ с 2006 года. За это время он успел поиграть лишь за две команды — «Сан-Хосе Шаркс» (с 2006-го по 2019-й) и «Даллас» (с 2019-го).

Напомним, ранее в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:1.

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