Евгений Артюхин: СКА выиграет серию, если навяжет ЦСКА свою игру

Бывший нападающий СКА и ЦСКА Евгений Артюхин поделился мнением о пятом матче финала Запада.

«В начале матча петербуржцы показали просто выдающийся хоккей — высокие скорости, классные комбинации, отличные голы. СКА был обязан забивать не два, а четыре или даже пять голов в этот период — все возможности для этого были. Однако ЦСКА отчасти повезло, подтащил Рейдеборн, а затем очень кстати случились голы Светлакова и Григоренко. Вторым счастливым случаем для москвичей стала шайба того же Григоренко во втором периоде — в тот самый момент, когда СКА снова начал наращивать обороты и вполне мог опять выйти вперёд. Этот момент вообще стал ключевым. Преимущество в счёте позволило ЦСКА сыграть в свой хоккей — с фирменными капканами в средней зоне. Да ещё и арбитры предпочли самоустраниться, решив, что команды должны разбираться сами. Все видели, к чему это привело в концовке.

Этот матч должен стать уроком для СКА — петербуржцы могут обыгрывать ЦСКА и способны завершить серию общей победой, но для этого им надо строго придерживаться своего хоккея и не оставлять сопернику ни одного шанса. Когда СКА показывает такую игру — это настоящее украшение нашей лиги. Хочется увидеть именно такой хоккей и в финале Кубка Гагарина», — сказал Артюхин «Чемпионату».