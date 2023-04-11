Карлссон стал первым защитником за 31 год, набравшим 100+ очков в одном чемпионате НХЛ

Шведский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (2:6). Благодаря этому хоккеист довёл свой бомбардирский счёт в нынешнем сезоне до 100 (25+75) очков.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Карлссон стал первым защитником за 31 год, кому покорилась эта трёхзначная отметка. В последний раз хоккеист такого же амплуа набирал 100 очков в сезоне-1991/1992, когда игрок «Нью-Йорк Рейнджерс» Брайан Лич записал на свой счёт 102 (22+80) результативных балла в 80 встречах.

Напомним, в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2 (3:1, 0:0, 3:1).