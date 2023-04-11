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Карлссон стал первым защитником за 31 год, набравшим 100+ очков в одном чемпионате НХЛ

Карлссон стал первым защитником за 31 год, набравшим 100+ очков в одном чемпионате НХЛ
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Шведский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (2:6). Благодаря этому хоккеист довёл свой бомбардирский счёт в нынешнем сезоне до 100 (25+75) очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2023, вторник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Карлссон (Петерсон, Кутюр) – 00:20 (5x5)   1:1 Дюбуа (Шайфли, Элерс) – 01:11 (5x4)   2:1 Лаури (Нидеррайтер, Шмидт) – 07:14 (5x5)   3:1 Коннор (Демело, Моррисси) – 14:26 (5x5)   4:1 Эпплтон (Нидеррайтер, Лаури) – 40:16 (5x5)   4:2 Карлссон (Гертл) – 43:42 (5x4)   5:2 Моррисси (Демело, Эпплтон) – 45:48 (5x5)   6:2 Шайфли (Коннор, Моррисси) – 47:35 (5x4)

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Карлссон стал первым защитником за 31 год, кому покорилась эта трёхзначная отметка. В последний раз хоккеист такого же амплуа набирал 100 очков в сезоне-1991/1992, когда игрок «Нью-Йорк Рейнджерс» Брайан Лич записал на свой счёт 102 (22+80) результативных балла в 80 встречах.

Напомним, в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2 (3:1, 0:0, 3:1).

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