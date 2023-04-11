В минском «Динамо» прокомментировали назначение Дмитрия Квартальнова

Сенатор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал назначение Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера белорусского клуба. С российским специалистом заключили контракт на один сезон.

«Дмитрий Квартальнов сам проявил высокую заинтересованность в работе в Беларуси. Он уже успел соскучиться по работе, полон мотивации и новых идей. Квартальнов — тренер с большими и, главное, оправданными амбициями. Часть его видения хоккея — это работа с молодёжью, что и стало определяющим при выборе в пользу этого специалиста. «Динамо» продолжит играть важную роль профессионального трамплина для талантливых белорусов при переходе из молодёжного хоккея во взрослый. Эта модель уже оправдала себя, дав возможность раскрыться многим молодым белорусам. Важно, что смена тренера в минском «Динамо» не меняет вектор развития клуба», — приводит слова Баскова официальный телеграм-канал ФХБ.

Напомним, последним клубом Дмитрия Квартальнова стал казанский «Ак Барс», который он возглавлял с 2019 по 2022 год. Главные достижения специалиста связаны с ЦСКА. Квартальнов с армейцами стал чемпионом России (2014/2015) и трижды выигрывал Кубок Континента (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017).