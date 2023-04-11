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Главный тренер «Авангарда» Кравец подвёл итоги сезона

Главный тренер «Авангарда» Кравец подвёл итоги сезона
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвёл итоги сезона.

«С моей точки зрения, в регулярном сезоне команда выступила отлично. Занимая 11-е место в начале сезона, вышла на третье. Результат по сравнению даже с прошлым годом улучшила. По игре в большинстве на первом месте среди всех команд, по победам на Востоке тоже на первом месте. Я считаю, что достаточно зрелищный хоккей получился для болельщиков в регулярном сезоне.

Плей-офф, думаю, сыграли на хорошо. Прошли два тяжёлых раунда — «Сибирь», «Магнитка» — чемпион прошлого года. Все разговоры о том, что победы слабые или случайные — это всё разговоры. Самое главное — результат. К сожалению, действительно не получилось с Казанью, хотя и печально, и обидно, что упустили свои победы, что-то недоделали немножко, где-то недоговорили, не объяснили. Но результат есть. Бронзовые медали на данном этапе для нас это был не предел, но достойно и почётно завоевать их и войти в четвёрку лучших команд лиги», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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