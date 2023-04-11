Главный тренер «Авангарда» Кравец подвёл итоги сезона

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвёл итоги сезона.
«С моей точки зрения, в регулярном сезоне команда выступила отлично. Занимая 11-е место в начале сезона, вышла на третье. Результат по сравнению даже с прошлым годом улучшила. По игре в большинстве на первом месте среди всех команд, по победам на Востоке тоже на первом месте. Я считаю, что достаточно зрелищный хоккей получился для болельщиков в регулярном сезоне.
Плей-офф, думаю, сыграли на хорошо. Прошли два тяжёлых раунда — «Сибирь», «Магнитка» — чемпион прошлого года. Все разговоры о том, что победы слабые или случайные — это всё разговоры. Самое главное — результат. К сожалению, действительно не получилось с Казанью, хотя и печально, и обидно, что упустили свои победы, что-то недоделали немножко, где-то недоговорили, не объяснили. Но результат есть. Бронзовые медали на данном этапе для нас это был не предел, но достойно и почётно завоевать их и войти в четвёрку лучших команд лиги», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 11 апреля 2023
-
12:27
-
12:20
-
12:17
-
12:09
-
12:06
-
12:03
-
11:54
-
11:50
-
11:45
-
11:35
-
11:33
-
11:14
-
10:58
-
10:40
-
10:20
-
09:56
-
09:32
-
09:16
-
09:04
-
08:53
-
08:44
-
08:34
-
08:26
-
07:24
-
06:26
-
06:19
-
04:56
-
04:55
-
04:48
-
04:41
-
04:37
-
03:24
-
02:55
- 10 апреля 2023
-
23:56
-
23:55