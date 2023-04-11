«Может быть, эти слова я не сказал». Кравец — о том, что бы изменил в серии с «Ак Барсом»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец поделился мыслями о вылете из розыгрыша Кубка Гагарина. Омская команда проиграла «Ак Барсу» со счётом 1-4. В последнем матче «ястребы» вели 2:0 к началу третьего периода, но потерпели поражение в овертайме — 2:3.
«Что бы изменил в серии над «Ак Барсом»? Наверное, ничего особо менять бы не стал — только в первой домашней, когда мы выигрывали, может быть, нужно было найти такие слова, чтобы ребят успокоить, вселить в них уверенность и довести эти матчи до победы.
Во второй домашней игре, наоборот, нужно было добавить в энергии и в разговоре, в нападении, покопать на пятаке. Может быть, эти слова я не сказал. Думаю, что только это — остальное ребята выполнили», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
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