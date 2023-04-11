«Не повезло». Кравец объяснил проблемы «Авангарда» в третьих периодах серии с «Ак Барсом»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал неудачную игру команды в третьих периодах в серии с «Ак Барсом» (1-4).

«Могу сказать, что второй период, что третий — нет никакой закономерности. Есть игра, есть подготовка, есть соперник. В плей-офф третий период мы в победных сериях выигрывали. Это не физика, где-то везение, где-то травмы основных игроков. Нельзя сказать, что мы лучше настраивались на первый и второй периоды, чем на третий. Третий период — решающий, все, наоборот, хотели выйти, лечь костьми и победить.

Объяснение может быть только в какой-то… Не знаю, не повезло, честно скажу. Всё складывалось так, что мы должны побеждать. В последней игре досадные два гола от синей линии, хотя ребята очень много на себя ловили. У нас в третьем периоде были моменты, могли забить и победить. Значит, мне нужно было чётче и правильнее объяснить, может, сделать правильные смены в этой ситуации — кого-то поддержать, кого-то посадить. Это можно говорить, когда всё закончилось. А во время игры важно доверять всем, важно верить во всех — только тогда можно победить», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.