«Не повезло». Кравец объяснил проблемы «Авангарда» в третьих периодах серии с «Ак Барсом»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал неудачную игру команды в третьих периодах в серии с «Ак Барсом» (1-4).
«Могу сказать, что второй период, что третий — нет никакой закономерности. Есть игра, есть подготовка, есть соперник. В плей-офф третий период мы в победных сериях выигрывали. Это не физика, где-то везение, где-то травмы основных игроков. Нельзя сказать, что мы лучше настраивались на первый и второй периоды, чем на третий. Третий период — решающий, все, наоборот, хотели выйти, лечь костьми и победить.
Объяснение может быть только в какой-то… Не знаю, не повезло, честно скажу. Всё складывалось так, что мы должны побеждать. В последней игре досадные два гола от синей линии, хотя ребята очень много на себя ловили. У нас в третьем периоде были моменты, могли забить и победить. Значит, мне нужно было чётче и правильнее объяснить, может, сделать правильные смены в этой ситуации — кого-то поддержать, кого-то посадить. Это можно говорить, когда всё закончилось. А во время игры важно доверять всем, важно верить во всех — только тогда можно победить», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 11 апреля 2023
-
12:27
-
12:20
-
12:17
-
12:09
-
12:06
-
12:03
-
11:54
-
11:50
-
11:45
-
11:35
-
11:33
-
11:14
-
10:58
-
10:40
-
10:20
-
09:56
-
09:32
-
09:16
-
09:04
-
08:53
-
08:44
-
08:34
-
08:26
-
07:24
-
06:26
-
06:19
-
04:56
-
04:55
-
04:48
-
04:41
-
04:37
-
03:24
-
02:55
- 10 апреля 2023
-
23:56
-
23:55