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Главный тренер «Авангарда» Кравец поддержал идею Ларионова по реформе календаря КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Кравец поддержал идею Ларионова по реформе календаря КХЛ
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец поддержал идею наставника «Торпедо» Игоря Ларионова по реформе календаря КХЛ.

«Идея Ларионова позже начинать сезон? Может быть, идея и действительно хорошая. Насколько я помню, предложение было, чтобы хоккеисты проводили июль с семьёй, восстанавливались, работали. Может быть, меня никто не спрашивал, но давно уже об этом с тренерами разговаривал. Наверное, в связи с тем, что нашей лиге столько лет и уровень хоккея хороший, пора переходить на доверие и дать возможность хоккеистам готовиться самим, а собирать их позже и начинать сразу с двух недель сборов и товарищеских игр, турниров. Тогда, мне кажется, будет больше энергии, больше желания. Бояться, что они не подготовятся… Мы уже в 2023 году», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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