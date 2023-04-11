Главный тренер «Авангарда» Кравец поддержал идею Ларионова по реформе календаря КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец поддержал идею наставника «Торпедо» Игоря Ларионова по реформе календаря КХЛ.
«Идея Ларионова позже начинать сезон? Может быть, идея и действительно хорошая. Насколько я помню, предложение было, чтобы хоккеисты проводили июль с семьёй, восстанавливались, работали. Может быть, меня никто не спрашивал, но давно уже об этом с тренерами разговаривал. Наверное, в связи с тем, что нашей лиге столько лет и уровень хоккея хороший, пора переходить на доверие и дать возможность хоккеистам готовиться самим, а собирать их позже и начинать сразу с двух недель сборов и товарищеских игр, турниров. Тогда, мне кажется, будет больше энергии, больше желания. Бояться, что они не подготовятся… Мы уже в 2023 году», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 11 апреля 2023
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