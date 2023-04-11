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В «Авангарде» прокомментировали слухи о возможном назначении экс-тренера «Тампы» Ги Буше

В «Авангарде» прокомментировали слухи о возможном назначении экс-тренера «Тампы» Ги Буше
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Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин прокомментировал слухи о возможном назначении Ги Буше на пост главного тренера. Специалист известен по работе в «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Оттаве Сенаторз».

«Первый раз услышал из прессы фамилию Ги Буше. Я даже не знал, кто это такой. Не знаю, к чему был этот вброс. Хартли работает у нас в академии, наверное, с этим связаны слухи о его возможном возвращении. Я бы хотел, чтобы у нас остался Михаил Григорьевич Кравец.

Толчинский говорил, что для него приоритет — долгосрочный контракт. В России он хотел бы надолго остаться на одном месте. Поэтому если у нас будут такие варианты, то мы с удовольствием его оставим на длительный срок», — передаёт слова Хабибулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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