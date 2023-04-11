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«У меня пока нет этой надежды». Кравец ответил на вопрос о своём будущем в «Авангарде»

«У меня пока нет этой надежды». Кравец ответил на вопрос о своём будущем в «Авангарде»
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец поделился мыслями о своём будущем в команде.

«Когда ждать решения (по моему контракту. — Прим. «Чемпионата»), я не знаю. У меня контракт до 30 апреля. На этом всё заканчивается.

Конечно, я не всё читаю, но иногда бывает. Мнение людей для меня очень важно. Не всегда выступают те люди, которые понимают хоккей и разбираются в нём. Но чисто внутреннее состояние людей и отношение к «Авангарду» меня всегда интересовало. Я рад, что было больше положительного, что в Омске такие замечательные люди, болельщики. Я лично и вся команда благодарны за поддержку. Мы рады, что работали в таком городе и получали кайф от работы.

Всё говорю в прошедшем времени? У меня пока нет этой надежды, поэтому так всё и происходит. Надо отталкиваться от того, что сейчас есть.

Был ли разговор с Крыловым после сезона? Нет, с Александром Владимировичем мы не разговаривали после сезона. Этого разговора не было, — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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