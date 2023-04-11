В «Сибири» прокомментировали уход Андрея Мартемьянова с поста главного тренера

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал завершение сотрудничества с Андреем Мартемьяновым. Специалист покинул пост главного тренера новосибирской команды после двух лет у её руля.

«В первую очередь хочу от лица всего коллектива хоккейного клуба «Сибирь» поблагодарить Андрея Алексеевича за честную и добросовестную работу, успешное выступление в регулярном чемпионате, множество ярких и положительных эмоций для болельщиков. Не могу не отметить настоящую популярность главного тренера в спортивном медиапространстве, что, несомненно, способствовало повышению интереса к клубу.

Вместе с тем, принимая во внимание неудовлетворительное выступление команды в плей-офф, мы приняли решение о завершении сотрудничества с Андреем Алексеевичем. Современные тенденции развития хоккея, сокращение лимита на легионеров и острый дефицит на рынке российских игроков потребуют от нас изменения стратегии развития и подхода к формированию состава команды. Кандидатура нового главного тренера ХК «Сибирь» будет определена в ближайшее время с учётом соответствия этим критериям», — приводит слова Фастовского официальный сайт новосибирцев.

Напомним, в нынешнем сезоне «Сибирь» заняла шестое место в Восточной конференции, набрав 83 очка в 68 матчах. Новосибирцы вышли в плей-офф на «Авангард», которому проиграли серию в пяти встречах — 1-4.