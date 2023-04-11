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Кожевников — о провокациях Каменева: так не должен себя вести хоккеист

Кожевников — о провокациях Каменева: так не должен себя вести хоккеист
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал своё мнение о пятом матче серии между СКА и ЦСКА.

«На мой взгляд, именно эти две команды являются сильнейшими в нынешнем сезоне КХЛ. И, скорее всего, победитель этой пары выиграет Кубок Гагарина. ЦСКА удалось выиграть важнейший матч в Санкт-Петербурге, тем не менее вся основная борьба ещё впереди. СКА играл вполне неплохо, больше атаковал, больше владел инициативой, больше бросал по воротам. По большинству компонентов хозяева превосходили своего соперника, но вот в завершающей стадии где-то выручал вратарь москвичей, а где-то не хватало везения игрокам СКА. Взять тот же эпизод при счёте 2:2, когда Дмитрию Яшкину не удалось реализовать выход «один в ноль». Но больше всего меня удивило поведение нападающего СКА Владислава Каменева после окончания третьего периода, когда он ездил по площадке и провоцировал болельщиков. Так нельзя, так не должен себя вести хоккеист. Что касается поведения Каменева — нельзя такие матчи превращать в бедлам», — сказал Кожевников «Чемпионату».

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