А. Юдин о провокации Каменева: поведение — одна из причин, почему он не закрепился в НХЛ

Один из лучших бойцов в истории российского хоккея, экс-игрок сборной России, тренер Александр Юдин прокомментировал поведение нападающего ЦСКА Владислава Каменева после окончания матча со СКА.
«Очень некрасивое поведение со стороны Каменева. Был бы я в этот момент на льду, увидел бы подобное поведение соперника — проучил бы его, без всякого сомнения. Нынешнему поколению просто повезло, что я завершил карьеру. Раньше никто такого себе не позволял, особенно если играла команда, где я был. Возвращаюсь к Каменеву, этот парень какое-то время играл в Петербурге, но непонятно, зачем так реагировать на болельщиков. Думаю, его это поведение — одна из причин, почему он не смог закрепиться в НХЛ. Вообще, рекомендовал бы СДК обратить внимание на такое: это неспортивное поведение», — сказал Юдин «Чемпионату».
- 11 апреля 2023
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