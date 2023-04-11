Нападающий ЦСКА Владислав Каменев оштрафован на 300 тысяч рублей за жест в сторону фанатов
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий ЦСКА Владислав Каменев по решению Спортивно-дисциплинарного комитета оштрафован на 300 тысяч рублей.
После окончания пятого матча серии финала Западной конференции со СКА (7:3) он показал провокационный жест в адрес болельщиков санкт-петербургской команды. При этом дисквалификации на него наложено не будет.
Напомним, вчера, 10 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился пятый матч финальной серии Западной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:3 (2:2, 1:0, 4:1). Счёт в серии стал 3-2 в пользу подопечных Сергея Фёдорова.
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