Макдэвид поделился мнением о безумной статистике Уэйна Гретцки в НХЛ

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением о безумной статистике легендарного соотечественника Уэйна Гретцки. Капитану «нефтяников» предложили прокомментировать тот факт, что если бы 99-й номер не забил ни одного гола в НХЛ, то он всё равно был бы лучшим бомбардиром в истории лиги.

«(Неверяще качает головой)… Это сумасшедшая, безумная статистика. Я имею в виду, что это просто показывает, насколько он доминировал и каким особенным игроком был. Что ещё можно сказать?» — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Отметим, что у второго лучшего бомбардира в истории НХЛ, Яромира Ягра, 1921 очко. У Гретцки без учёта голов 1963 балла — все за результативные передачи. В сумме у канадца 2857 очков.

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