«Адмирал» продлил контракт с нападающим Шевченко

«Адмирал» в своём телеграм-канале объявил о продлении контракта с нападающим Александром Шевченко. Новый срок соглашения рассчитан на один год.

В нынешнем сезоне Шевченко сыграл за «моряков» 66 матчей и заработал 14 очков (7+7). В плей-офф он отметился дублем в ворота «Салавата Юлаева». Сезон-2023/2024 станет для Шевченко третьим в джерси «Адмирала».

Всего за свою карьеру 30-летний форвард в Континентальной хоккейной лиге провёл 236 матчей, в которых отметился 19 голами и 20 результативными передачами, набрав в общей сложности 39 очков. Напомним, «Адмирал» в сезоне занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде дальневосточники одолели «Салават Юлаев» 4-2 в серии. В следующем раунде «Адмирал» уступил «Ак Барсу» со счётом 2-4.