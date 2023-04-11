Каменский: Ротенберг заявил, что СКА переиграл ЦСКА? Он просто верит в свою команду

Олимпийский чемпион, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский оценил серию финала Запада Кубка Гагарина СКА — ЦСКА (2-3) и рассказал о работе главного тренера клуба с берегов Невы Романа Ротенберга.
«Не сказал бы, что после вчерашнего матча ЦСКА является главным фаворитом на выход в финал Кубка Гагарина. Ещё ничего не ясно, в этой серии в том числе. Матчи выигрывает то одна команда, то вторая, причём побеждают друг друга в гостях. У армейцев нет преимущества над петербуржцами из-за того, что следующий матч пройдёт в Москве. Сейчас в плей-офф нет преимущества у команд, которые играют дома. Идёт спортивная война, поэтому неважно, где ты играешь, а важно, как ты играешь.
Да, Фёдоров поопытнее Ротенберга в плане тренерства. Но выполнение игрового задания зависит от хоккеистов. Поэтому как игроки себя проявят, такой результат и будет. Плюс у Романа есть опытные помощники, которые не раз побеждали в разных турнирах. В этом противостоянии у всех одинаковые условия, команды одинаковые, поэтому цена ошибки будет велика.
Если говорить о словах Ротенберга, что СКА вчера во всех компонентах переиграл ЦСКА, то Роман просто верит в свою команду. Видит ошибки своих хоккеистов, которые надо исправить, чтобы ребята ещё лучше играли. Это тренерская работа. Но я не оцениваю тренера, я оцениваю результат. ЦСКА и СКА — две лучшие команды КХЛ. Интересный хоккей — главное, что нужно и нам, и зрителям», — сказал Каменский Metaratings.ru.
Напомним, следующий матч в серии СКА — ЦСКА состоится завтра, 12 апреля, в Москве.
- 11 апреля 2023
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