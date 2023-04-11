«В нашем хоккее это не особо работает». Зубов — о построении команды за три года

Экс-тренер «Ак Барса» Павел Зубов прокомментировал теорию о том, что для построения команды нужно три года.

«Слышал эту цифру, не знаю, кто её придумал, и считаю, что в нашем хоккее это не особо-то и работает. И тут снова всё зависит от стратегии клуба. Помню, ещё Геннадий Федорович Цыгуров, который любил беседовать с игроками, говорил мне, что тренеру, чтобы творчески развиваться, нужно менять клуб каждые три года.

Но возьмём яркий пример Зинэтулы Билялетдинова, который прямо сейчас перед глазами. Он был в «Ак Барсе» семь лет, потом после паузы ещё пять. До создания КХЛ стал чемпионом России, взял три Кубка Гагарина, выиграл чемпионат мира. Что случилось потом? Во-первых, без спадов не бывает побед. Но главное, судя по нынешним реалиям, человек в конкретный момент просто устал. Взял паузу, перезарядился ментально и физически, и мы видим, что у «Ак Барса» при его руководстве теперь всё в порядке», — приводит слова Зубова Betonmobile.ru.

Напомним, Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в конце 2022 года. Вместе с командой специалист выиграл Восточную конференцию и вышел в финал Кубка Гагарина.