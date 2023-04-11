Финалист Кубка Гагарина — 2014 Ондржей Немец завершил карьеру
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Финалист Кубка Гагарина — 2014, чемпион мира 2010 года в составе сборной Чехии Ондржей Немец завершил игровую карьеру. Игрок сообщил об этом в своей социальной сети.
За свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге 38-летний защитник играл за «Северсталь», «Лев», «Атлант» и ЦСКА. С пражским клубом Немец в 2014 году в финале Кубка Гагарина уступил магнитогорскому «Металлургу» 3-4 в серии.
За сборную Чехии Немец выступал на чемпионате мира среди юниоров — 2002, молодёжном чемпионате мира — 2004. Ондржей является бронзовым призёром чемпионатов мира 2011 и 2012 годов.
Последним клубом защитника был «Всетин», выступающий в первой чешской лиге. В 48 матчах игрок отметился 14 результативными передачами с показателем полезности «+2».
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