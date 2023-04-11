Главный тренер «Питтсбурга» прокомментировал победу «Вашингтона» над «Айлендерс»

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан оценил победу «Вашингтон Кэпиталз» над «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2).

«Конечно, когда я увидел счёт, я был взволнован возможностью, которую мы получили (на выход в плей-офф). Мы должны продолжать фокусироваться на нашей игре и контролировать то, что мы можем, чтобы поставить себя в наилучшее положение. Это не изменилось ни на йоту», — приводит слова Салливана журналист Мишель Крекиоло в своём «твиттере».

Напомним, после поражения «Айлендерс» «Питтсбург» имеет хорошие шансы на путёвку в плей-офф. «Флорида» с 92 очками располагается на седьмой позиции на Востоке. «Айлендерс» (91) отстают от «пантер» на одно очко, а ещё на одно очко меньше в активе «Питтсбурга» (90). При этом «Пингвинз» сыграли на один матч меньше своих соперников.