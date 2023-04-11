The Athletic: надеемся, что этот сезон не признак того, что Овечкин начинает сдавать

Североамериканский журналист Тарик Эль-Башир в статье на портале The Athletic оценил сезон для капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Травма, из-за которой Овечкин пропустил последние две игры, не считается серьёзной. На самом деле он, вероятно, играл бы, если бы «Вашингтон» вышел в плей-офф или боролся за попадание туда.
Однако в целом для Овечкина это был на редкость тяжёлый год с точки зрения травм. Из восьми игр, которые он пропустил, четыре были из-за участия в похоронах своего отца в Москве и четыре из-за травм — две верхней части тела и две нижней. До этого сезона давний капитан «Кэпиталз», известный своей стойкостью, никогда не выбывал из строя из-за травм трижды за сезон.
Внутренняя надежда заключается в том, что этот год — исключение, а не признак того, что тело Овечкина начинает сдавать», — говорится в статье.
- 11 апреля 2023
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