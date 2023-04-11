СКА впервые в плей-офф КХЛ пропустил семь шайб на домашнем льду
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В пятом матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина с ЦСКА (3:7) впервые в плей-офф СКА пропустил на своём льду семь шайб, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
Ранее по шесть голов в «Ледовом» армейцам забивали «Спартак» (6:1) 18 марта прошлого года и минское «Динамо» (6:4) в текущем розыгрыше Кубка Гагарина 1 марта.
Также сообщается, что СКА впервые в истории пропустил 11 шайб в пустые ворота за один сезон. В прошлом сезоне таких голов было 10.
Напомним, счёт в серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги 3-2 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдёт 12 апреля. Команды сыграют в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало встречи — в 19:30 мск.
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