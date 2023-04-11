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Сможет ли СКА спасти серию с ЦСКА в финале Запада?

Сможет ли СКА спасти серию с ЦСКА в финале Запада?
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10 апреля в Санкт-Петербурге состоялся пятый матч между СКА и ЦСКА. Подопечные Сергея Фёдорова одержали крупную победу со счётом 7:3. Счёт в серии — 3-2 в пользу ЦСКА.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: сможет ли СКА спасти серию с ЦСКА в финале Запада?

Отметим, что пятый матч в серии закончился дракой. После финальной сирены между защитником санкт-петербургской команды Андреем Педаном и нападающим москвичей Владиславом Каменевым случилась перепалка, в ходе которой игрок ЦСКА ударил клюшкой Педана. После этого сразу же началась потасовка, переросшая в массовую драку.

Следующий матч в серии финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина состоится 12 апреля в Москве. Встреча начнётся в 19:30 мск.

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