The Athletic: Торторелла сомневается в разносторонней игре Проворова, и это не изменится

Североамериканский журналист Чарли О'Коннор в статье на портале The Athletic рассказал об отношениях главного тренера «Филадельфии Флайерз» Джона Тортореллы и защитника команды Ивана Проворова.

«Отношения Тортореллы и Проворова завораживают, потому что у меня такое ощущение, что Торторелла на самом деле очень уважает защитника и при прочих равных условиях он хотел бы иметь этого игрока в своей команде.

Но Торторелла не так высоко ценит разностороннюю игру Проворова, особенно в атаке, как считает сам Иван. Это не изменится», — сказано в статье.

26-летний защитник провёл за «Филадельфию Флайерз» 80 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал 19 результативных передач, набрав в общей сложности 24 очка.