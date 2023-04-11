The Athletic: Торторелла сомневается в разносторонней игре Проворова, и это не изменится
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Североамериканский журналист Чарли О'Коннор в статье на портале The Athletic рассказал об отношениях главного тренера «Филадельфии Флайерз» Джона Тортореллы и защитника команды Ивана Проворова.
«Отношения Тортореллы и Проворова завораживают, потому что у меня такое ощущение, что Торторелла на самом деле очень уважает защитника и при прочих равных условиях он хотел бы иметь этого игрока в своей команде.
Но Торторелла не так высоко ценит разностороннюю игру Проворова, особенно в атаке, как считает сам Иван. Это не изменится», — сказано в статье.
26-летний защитник провёл за «Филадельфию Флайерз» 80 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал 19 результативных передач, набрав в общей сложности 24 очка.
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