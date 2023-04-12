Расписание матчей плей-офф КХЛ 12 апреля

Сегодня, 12 апреля, пройдёт шестой матч в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
В Москве состоится шестая встреча серии между СКА и ЦСКА. Матч стартует в 19:00 мск. В первом матче серии москвичи вырвали победу в овертайме — 3:2. Во второй встрече клуб с берегов Невы был сильнее — 2:1. В третьем матче ЦСКА всухую крупно обыграл СКА — 4:0. В четвёртой встрече клуб из Санкт-Петербурга одержал волевую победу — 3:1. В пятом матче москвичи вновь крупно победили СКА 7:3. Счёт в серии — 3-2 в пользу ЦСКА.
Следующая встреча, в случае необходимости, пройдёт 14 апреля 2023 года.
Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.
- 12 апреля 2023
-
08:16
-
08:00
-
07:35
-
07:31
-
07:24
-
07:24
-
07:09
-
07:01
-
07:00
-
06:51
-
05:46
-
05:29
-
05:21
-
04:52
-
04:46
-
04:46
-
04:41
-
04:30
- 11 апреля 2023
-
23:35
-
23:21
-
23:00
-
22:32
-
22:17
-
22:03
-
21:44
-
21:33
-
21:17
-
21:02
-
20:55
-
20:41
-
20:30
-
20:17
-
20:00
-
19:47
-
19:35