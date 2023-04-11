Защитник «Питтсбурга» Куликов, вероятно, выйдет в ближайшем матче, он не играл с 12 марта

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Дмитрий Куликов, вероятно, выйдет в стартовом составе в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (12 апреля, 2:30 мск), сообщает официальный сайт НХЛ.
Напомним, 32-летний защитник не играл с 12 марта 2023 года. Российский игрок обороны получил повреждение в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ).
Куликов перешёл из «Анахайм Дакс» в «Питтсбург» перед дедлайном. Дмитрий в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 65 матчах, набрав 16 (3+13) баллов. Всего в рамках Национальной хоккейной лиги Дмитрий сыграл в 870 матчах, в которых набрал 214 (45+169) результативных баллов. Его двухлетнее соглашение с кэпхитом $ 2,25 млн подходит к концу в нынешнем сезоне.
«Питтсбург» занимает девятое место в таблице Востока, имея в активе 90 очков после 80 матчей.
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