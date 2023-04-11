Голкипер Николаев установил рекорд СКА по количеству матчей за один сезон
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Голкипер СКА Дмитрий Николаев в матче с ЦСКА (3:7) в рамках финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина установил рекорд клуба с берегов Невы. Как сообщает официальный сайт СКА, Николаев стал рекордсменом среди вратарей клуба в КХЛ по количеству матчей за один сезон.
Встреча с москвичами стала для 23-летнего вратаря 57-й, он обошёл Микко Коскинена, который в сезоне-2015/2016 56 раз выходил на лёд в составе СКА.
В текущем розыгрыше Кубка Гагарина Николаев сыграл 15 матчей, в которых одержал девять побед с 91,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,34.
Следующий матч в серии финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина состоится 12 апреля в Москве. Встреча начнётся в 19:00 мск.
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