Голкипер Николаев установил рекорд СКА по количеству матчей за один сезон

Голкипер СКА Дмитрий Николаев в матче с ЦСКА (3:7) в рамках финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина установил рекорд клуба с берегов Невы. Как сообщает официальный сайт СКА, Николаев стал рекордсменом среди вратарей клуба в КХЛ по количеству матчей за один сезон.

Встреча с москвичами стала для 23-летнего вратаря 57-й, он обошёл Микко Коскинена, который в сезоне-2015/2016 56 раз выходил на лёд в составе СКА.

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина Николаев сыграл 15 матчей, в которых одержал девять побед с 91,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,34.

Следующий матч в серии финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина состоится 12 апреля в Москве. Встреча начнётся в 19:00 мск.