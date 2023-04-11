Алалыкин назвал причины поражения «Салавата Юлаева» от «Адмирала» в Кубке Гагарина

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин рассказал о поражении уфимского клуба от «Адмирала» в Кубке Гагарина.
«Эмоции после вылета «Салавата Юлаева» от «Адмирала» уже улеглись? Да, но небольшой осадок остался, потому что другие клубы сейчас играют, а мы уже наблюдаем за ними со стороны. Всё равно хотелось тоже продолжать борьбу за Кубок Гагарина. Мы вылетели в первом раунде. Понятно, что все ждали другого результата от нас, но получилось так, как получилось. Это хоккей, тут выигрывают и проигрывают абсолютно все. Мы все люди и все совершаем ошибки.
В чём кроются причины поражения от «Адмирала»? Скажу, как и другие, – это вратарь соперника Никита Серебряков. Он и вправду стал большой преградой для нас. Нам не хватило мастерства выжать из каждого момента максимум, сыграть на 200 процентов, чтобы шайба залетала в ворота. Я думаю, «Адмирал» просто лучше реализовал свои моменты, чем мы.
Нам не нужно было вставать, нужно было так же играть и найти ещё какие-то моменты, маленький шанс, зацепиться за него и забить, выжать всё из микромоментов. В целом, я думаю, если бы тогда мы не встали и продолжали бы играть в свой хоккей, в который умеем, – бежать, давить – то выиграли бы. Сейчас можно что угодно говорить, но итог такой – вылетели. Проанализируем все свои ошибки и будем на следующий сезон сильнее», — приводит слова Алалыкина сайт КХЛ.
Напомним, «Салават Юлаев» уступил в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина «Адмиралу» со счётом 2-4 в серии.
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