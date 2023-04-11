Главный тренер «Колорадо» назвал ожидаемый срок возвращения защитника Макара

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар назвал ожидаемый срок возвращения защитника клуба Кейла Макара. Напомним, 24-летний хоккеист пропустил четыре игры команды и не играет со 2 апреля 2023 года из-за повреждения.
«Я бы хотел, чтобы все наши травмированные ребята сыграли пару игр, но я не уверен, что это произойдёт.
Устраивает ли, что Макар сыграет сразу в плей-офф после травмы? Да. По сути, у меня нет выбора. Это не то, что я контролирую», — приводит слова Беднара журналист Беннет Дюрандо в своём «твиттере».
В 60 матчах текущего сезона канадец набрал 66 (17+49) очков при показателе полезности «+16». Кейл Макар является действующим обладателем «Норрис Трофи» и «Конн Смайт Трофи».
В следующем матче «Колорадо Эвеланш» сыграет дома с «Эдмонтон Ойлерз» 12 апреля (4:30 мск).
- 11 апреля 2023
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