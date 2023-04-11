Григоренко — шестой игрок, оформивший хет-трик в финале Запада Кубка Гагарина

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко оформил хет-трик в пятой встрече финальной серии Западной конференции со СКА (7:3, 3-2).

Как сообщает пресс-служба КХЛ, для Григоренко это второй случай, когда он забивает три гола в матче Кубка Гагарина. Первый был в финале плей-офф-2019. Также среди игроков ЦСКА Михаил стал вторым после Андрея Кузьменко, кому удалось оформить хет-трик в плей-офф.

На стадии финала Запада 28-летний нападающий стал шестым игроком, сделавшим хет-трик. Ранее это удавалось Олегу Петрову («Атлант», плей-офф-2011), Денису Мосалёву и Михаилу Анисину («Динамо» М, плей-офф-2012), Мареку Квапилу («Динамо» М, плей-офф-2013) и Андрею Кузьменко (ЦСКА, плей-офф-2018).

Ранее форвард ЦСКА Сергей Плотников вошёл в топ-10 самых результативных игроков в истории розыгрышей Кубка Гагарина.