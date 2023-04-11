Экс-тренер «Ак Барса»: топ-клубов у нас немало, и на всех финалов не хватит

Экс-тренер «Ак Барса» Павел Зубов поразмышлял, существует ли проблема в том, что тренер засиживается на одном месте.

«На мой взгляд, тема с засиживанием тренера на одном месте весьма спорная, потому что слишком многое зависит от позиции руководства клуба и менеджмента, а также стратегии, без неё никуда. К примеру, результат «Магнитки» провалом назвать трудно, но при этом принято такое решение, видимо, из-за сухого счёта в серии.

Понятно, что у всех топ-клубов есть задача выхода в финал конференции или финал Кубка Гагарина, но ведь топ-клубов у нас немало, и на всех финалов не хватит. Да и играть в финале каждый год невозможно.

Возьмём обратный пример, в этом сезоне сразу две команды с амбициями вылетели в первом же круге от соперников, которые заняли по итогам регулярки места ниже, но там в итоге всё осталось по-прежнему – тренеры сохранили свои посты. Говорю о «Салавате Юлаеве» и «Динамо» (на самом деле москвичи были ниже «Торпедо». — Прим. «Чемпионата»). Значит, в этих клубах продолжили стратегию на омоложение, которую начали в прошлом году. А кому-то, наоборот, нужен результат здесь и сейчас. Опять же, здесь на первый план выходит стратегия руководства клуба. Яркий пример из НХЛ, где игрокам предлагают контракты на семь-девять лет, а у нас даже близко такого нет», — цитирует Зубова Betonmobile.ru.

Ранее Зубов прокомментировал теорию о том, что для построения команды нужно три года.