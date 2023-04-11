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Анисимов рассказал о том, как настраивал свою команду в АХЛ на борьбу за плей-офф

Анисимов рассказал о том, как настраивал свою команду в АХЛ на борьбу за плей-офф
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Российский нападающий клуба АХЛ «Лихай Вэлли Фантомс» Артём Анисимов рассказал о том, как настраивал свою команду в АХЛ на борьбу за плей-офф.

«Я сказал одноклубникам, что нас ждут очень важные игры. Каждое очко имело значение. Нам нужно было показать свой лучший хоккей, чтобы рассчитывать на плей-офф. Если начать играть с интенсивностью плей-офф заранее, затем будет намного легче двигаться вперёд.

Я в восторге от нашей команды. Это действительно хороший клуб. Мы можем сделать кое-что хорошее», — приводит слова Анисимова The Morning Call.

34-летний нападающий провёл в АХЛ 52 матча, в которых набрал 35 (19+16) очков. «Лихай Вэлли Фантомс» занимает четвёртое место в Атлантическом дивизионе. Клуб обеспечил себе место в Кубке Колдера. В оставшихся трёх матчах регулярки «Лихай» поборется за право начать плей-офф дома.

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