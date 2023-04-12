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«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Бостону», у «Брюинз» — седьмая победа подряд

«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Бостону», у «Брюинз» — седьмая победа подряд
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В Бостоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» и окончилась победой хозяев льда со счётом 5:2.

Счёт в матче был открыт в середине второго периода — отличился Брэд Маршан, выведя вперёд «Бостон». На 35-й минуте встречи Тайлер Бертуцци удвоил преимущество хозяев с передач Давида Пастрняка и Брэда Маршана.

Спустя минуту защитник «Кэпиталз» Ник Дженсен забил первый гол своей команды в этом матче и сократил отставание гостей до одной шайбы.

Третий период завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев. Итоговый результат установил нападающий «Брюинз» Джейк Дебраск — 5:2 в пользу «Бостона».

В матче не принимал участия нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин из-за повреждения.

«Бостон» одержал седьмую победу подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2023, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Маршан (Пастрняк, Бержерон) – 28:31 (5x4)   2:0 Бертуцци (Пастрняк, Маршан) – 34:20 (5x4)   2:1 Дженсен – 35:27 (5x5)   3:1 Носек – 44:13 (5x5)   3:2 Уилсон (Строум, Карлсон) – 47:13 (5x4)   4:2 Хэтэуэй (Носек, Макэвой) – 47:49 (5x5)   5:2 Дебраск (Маршан) – 58:10 (en)
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