«Каролина» дома обыграла «Детройт», прервав серию из трёх поражений подряд

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Детройт Ред Уингз». Матч состоялся в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершился победой хозяев со счётом 4:1.

На третьей минуте счёт открыл нападающий «Каролины» Стефан Ноэсен с передач Еспери Котканиеми и Шейна Гостисбера. На восьмой минуте Джордан Мартинук удвоил преимущество хозяев. Ему ассистировали Брэди Шей и Йеспер Фаст.

На 26-й минуте защитник «Детройта» Роберт Хег отыграл одну шайбу. На 30-й минуте Брент Бёрнс забил третий гол «Харрикейнз» в матче.

Итоговый счёт в матче установил Еспери Котканиеми — 4:1 в пользу хозяев льда.

«Каролина» прервала серию из трёх поражений подряд в регулярном чемпионате НХЛ.