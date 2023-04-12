«Каролина» дома обыграла «Детройт», прервав серию из трёх поражений подряд
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Детройт Ред Уингз». Матч состоялся в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершился победой хозяев со счётом 4:1.
На третьей минуте счёт открыл нападающий «Каролины» Стефан Ноэсен с передач Еспери Котканиеми и Шейна Гостисбера. На восьмой минуте Джордан Мартинук удвоил преимущество хозяев. Ему ассистировали Брэди Шей и Йеспер Фаст.
На 26-й минуте защитник «Детройта» Роберт Хег отыграл одну шайбу. На 30-й минуте Брент Бёрнс забил третий гол «Харрикейнз» в матче.
Итоговый счёт в матче установил Еспери Котканиеми — 4:1 в пользу хозяев льда.
«Каролина» прервала серию из трёх поражений подряд в регулярном чемпионате НХЛ.
НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2023, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Ноэсен (Котканиеми, Гостисбер) – 02:46 (5x5) 2:0 Мартинук (Шей, Фаст) – 07:50 (5x5) 2:1 Хег (Велено, Перрон) – 25:05 (5x5) 3:1 Бёрнс (Славин, Друри) – 29:10 (5x5) 4:1 Котканиеми – 59:18 (en)
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