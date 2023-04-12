Джек Хьюз установил новый рекорд «Нью-Джерси» по очкам в регулярке НХЛ

В Ньюарке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 6:2 (1:0, 2:1, 3:1).
Окончательный счёт в матче установил нападающий хозяев Джек Хьюз, поразивший пустые ворота. Для американского форварда это очко стало 97-м в нынешнем сезоне НХЛ, что теперь является новым бомбардирским рекордом клуба по набранными баллам в одной регулярке. Прежнее достижение было установлено 22 года назад чешским форвардом Патриком Элиашем, который в сезоне-2000/2001 набрал 96 очков.
В нынешнем сезоне 21-летний Хьюз принял участие в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 97 (43+54) очков при показателе полезности "+11" и 6 минутах штрафного времени.
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