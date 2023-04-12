«Ванкувер» переиграл «Анахайм», у Андрея Кузьменко один гол

В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2.

На 13-й минуте игры счёт голам открыл Брок Бёзер после передач Элиаса Петтерссона и Джей Ти Миллера. На 17-й минуте удвоил преимущество гостей российский нападающий Андрей Кузьменко. Акито Хиросе и Тэтчер Демко стали авторами голевых пасов. На 18-й минуте одну шайбу отыграл Мэйсон Мактавиш. Ему отдали по передаче Кжм Фаулер и Тревор Зеграс.

На 36-й минуте сравнял счёт Дрю Хкллесон. Трой Терри и Зеграс стали ассистентами в этой атаке. Миллер решил исход игры на 42-й минуте. Филлип Ди Джузеппе и Петтерссон отдали по одной голевой.