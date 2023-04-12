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С. Скиннер вышел на 7-е место по числу побед в сезоне среди вратарей-новичков с 1991 года

С. Скиннер вышел на 7-е место по числу побед в сезоне среди вратарей-новичков с 1991 года
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этой игре одержали гости в овертайме со счётом 2:1.

Голкипер «нефтяников» Стюарт Скиннер одержал свою 28-ю победу в сезоне. С учётом семи выигранных матчей в прошлом сезоне на счету Скиннера 35 побед. Это седьмой результат в НХЛ с 1991 года среди вратарей-новичков. Всего на одну победу Скиннер отстаёт от Райана Миллера (36), на две от Алекса Недельковича и Джона Гибсона (оба — по 37), на три от Михала Нойвирта и Джимми Ховарда (оба — по 38) и на шесть от лидирующего по этому показателю Мэтта Мюррея (41).

В этом регулярном чемпионате Скиннер сыграл 49 матчей, отразив 1376 бросков из 1507 (0,913%).

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