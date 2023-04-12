«Нет слов». Малкин — о конфузе «Питтсбурга» с безнадёжным аутсайдером НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не стал скрывать разочарования после неожиданного домашнего поражения своей команды в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (2:5), который имел ключевое значение в борьбе за второй уайлд-кард в плей-офф от Восточной конференции.

«Чёрные ястребы» идут на последнем месте в Центральном дивизионе и уже давно лишились шансов на попадание в плей-офф.

«Это тяжело. Нет слов. Мы должны побеждать здесь, дома. Мы понимаем, насколько важной была эта игра сегодня вечером. Её значение было грандиозным», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

За один матч до окончания регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» отстаёт на одно очко от своего соперника в борьбе за место в плей-офф «Нью-Йорк Айлендерс». В заключительном матче регулярки «пингвины» сыграют в гостях с «Коламбусом». «Айлендерс» примут дома «Монреаль».