Евгений Малкин вышел на 43-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
На 46-й минуте голом отметился российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин.
Это очко стало для Малкина 1229-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю россиянин вышел на 43-е место в истории лиги, сравнявшись с Нормом Улльманом.
Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Малкина 81 матч в составе «Питтсбурга», в которых он набрал 83 (27+56) очка при показателе полезности «-11».
За один матч до окончания регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» отстаёт на одно очко от своего соперника в борьбе за уайлд-кард в плей-офф «Нью-Йорк Айлендерс».
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