Главный тренер «Баффало» — о невыходе команды в плей-офф: именно так происходит рост

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Дон Гранато прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:6), который прошёл этой ночью.

Эта неудача перечеркнула мечты «клинков» на попадание в плей-офф в сезоне-2022/2023.

«Ты много работаешь, за что-то борешься, и это жизнь. Но это должно сделать тебя лучше. А у нас не так много опыта, поэтому, проходя через этот опыт, тебе, к сожалению, приходится впитывать негатив. Многому в жизни можно научиться через негатив. К сожалению, именно так происходит рост», — приводит слова Гранато официальный сайт НХЛ.

Отметим, что это уже 12-й подряд сезон для «Баффало», в котором команда не сможет побороться за Кубок Стэнли.