Гашек — о словах Кузнецовой: мы не должны позволить российским атлетам «плевать» на нас

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек опубликовал пост в социальных сетях, в котором прокомментировал высказывание бывшей российской теннисистки Светланы Кузнецовой в адрес его соотечественницы теннисистки Петры Квитовой.

Напомним, ранее Квитова поддержала заявление первой ракетки мира Иги Свёнтек о том, что россиян не следовало допускать к теннисным турнирам. В ответ на это Кузнецова призвала Квитову не связывать спорт с политикой и заявила, что её удивили слова чешки.

«Сейчас прекрасный момент для любого (даже бывшего) олимпийца или теннисиста, который не поддерживает рекламу российской СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата») выступлениями российских атлетов в спортивных соревнованиях, публично высказаться. И не позволить их спортсменам «плевать» на нас», — написал Гашек.