Квартальнов — о селекции в «Динамо» Мн: мне кажется, что со всеми тренерами советуются

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал, что соскучился по работе, а также поделился ближайшими планами по подготовке к следующему сезону.

«Конечно, не хватало адреналина, тренерской рутины. Моментов, когда голова кипит и хочется работать. Бывают хорошие вещи, бывают ситуации не очень, но всё равно ты решаешь головоломки. Мне всё это интересно, я очень соскучился, скрывать нечего.

Сперва посмотрю на ребят, в том числе из других команд. И, конечно, из минского «Динамо». Что касается следующего сезона, то нужно понять, когда летом будут положены сборы. Думаю, соберёмся где-то с конца июля. Много всего интересного предстоит, в том числе комплектование команды.

Влияние на селекцию? Мне кажется, что со всеми тренерами советуются (смеётся). Везде между тренерами и менеджерами какой-то компромисс, по крайней мере в известных и профессиональных клубах. Я новый человек для системы, будем вместе узнавать друг друга и работать», — сказал Квартальнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.