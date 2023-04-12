«Мы знаем, как Гагарин любил хоккей». Ротенберг поздравил страну с Днём космонавтики

Главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг опубликовал поздравление с Днём космонавтики, в котором подчеркнул тесную связь Юрия Гагарина с хоккеем.

«Ровно 62 года назад случилось одно из самых значимых событий в истории нашей страны и всей нашей планеты. Событие светлое, радостное и дающее надежду – как улыбка Юрия Гагарина.

Советский человек стал первым в космосе – Гагарин шагнул в неизвестность и за 108 минут своего полёта стал известен всему миру. По сей день он – один из главных героев нашей эпохи.

Мы знаем, как Гагарин любил хоккей – смотрел матчи с трибун и играл сам. Для нас всех – большая честь бороться за Кубок, названный его именем.

С Днём космонавтики!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.