Квартальнов: Радулов — ключевой и рулевой человек в игре. У нас все это знают

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов заявил, что смотрит проходящий в эти недели плей-офф КХЛ, а также поделился мнением о звёздном нападающем «Ак Барса» Александре Радулове.
«Слежу ли за плей-офф КХЛ? Конечно. Интересные хорошие игры, многое решает мастерство, очень здорово ребята выжимают из каждого момента. По именам отдельно не буду никого упоминать, все на виду. Это топ-ребята.
Радулов по-прежнему суперзвезда КХЛ? Безусловно. Вокруг него даже молодёжь по-другому себя чувствует и играет. Саша – ключевой и рулевой человек в игре. У нас все это знают. И на льду, и в раздевалке он настоящий лидер. Саша не будет терять свою хватку, он всегда был лидером, у него это в крови. Причём везде, где бы ни играл и во что бы ни играл», — сказал Квартальнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
- 12 апреля 2023
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