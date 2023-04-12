Канарейкин: фанаты «Вашингтона» всё понимают и претензий к Овечкину не имеют

Российский тренер Фёдор Канарейкин считает, что текущий сезон получился не самым лучшим для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина из-за семейной трагедии, а также заявил, что не сомневается, что в следующем сезоне лидер «столичных» вернётся в свою лучшую форму.

«У Саши не лучший сезон выдался не столько из-за травм, а из-за потери отца. Наверное, самый тяжёлый в его многолетней заокеанской карьере. Возраст тоже даёт о себе знать, травм становится больше, но Овечкин одарён от родителей физической силой, поэтому всё будет хорошо, от этих испытаний он станет только сильнее. Сейчас он отдохнёт, перезагрузится и вернётся.

Человек с таким суперхарактером добьётся поставленной цели. У него удивительная карьера, огромное количество шайб. В следующем сезоне НХЛ мы увидим другого Овечкина, ещё более нацеленного на ворота, и он очень близко подберётся к рекорду Уэйна Гретцки (894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. — Прим. «Чемпионата»). Он столько лет вёл «Вашингтон» за собой, и фанаты всё понимают, претензий нет ни сейчас, ни потом их не будет.

За лето команда перестроится, состав обновится, и они будут готовы к новым задачам. Для Овечкина сезон будет определяющим не только в бомбардирской гонке, но и в повторении сезона-2017/2018, когда они взяли Кубок Стэнли», — сказал Канарейкин в интервью Legalbet.