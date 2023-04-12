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ЦСКА — СКА. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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ЦСКА — СКА: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 19:00

ЦСКА — СКА: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 19:00
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Сегодня, 12 апреля, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» столичный ЦСКА сыграет с питерским СКА в шестом матче серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ.

Матч начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 6-й матч
12 апреля 2023, среда. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
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П1
X
П2

В первом матче серии москвичи вырвали победу в овертайме — 3:2. Во второй встрече клуб с берегов Невы был сильнее — 2:1. В третьем матче ЦСКА всухую крупно обыграл СКА — 4:0. В четвёртой встрече клуб из Санкт-Петербурга одержал волевую победу — 3:1. В пятом матче москвичи вновь крупно победили СКА 7:3. Счёт в серии — 3-2 в пользу ЦСКА.

Следующая встреча в случае необходимости пройдёт 14 апреля 2023 года.

Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.

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