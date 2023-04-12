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«Сочи» продлил контракты с группой молодых хоккеистов

«Сочи» продлил контракты с группой молодых хоккеистов
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Хоккейный клуб «Сочи» продлил контракты с большой группой молодых хоккеистов, сообщает телеграм-канал южан. Новые соглашения рассчитаны на два года.

«Карьеру в системе клуба продолжат защитники Сергей Косовец, Роман Юзбашян, Семён Ибрагимов, нападающие Дмитрий Уткин, Тигран Ярулин, Данила Климов, Александр Лосев, Егор Самойлов. Соглашения носят двусторонний характер.

Напомним, в нынешнем сезоне Сергей Косовец (26 матчей, 2+2), Роман Юзбашян (15 матчей, 0+1), Семён Ибрагимов (шесть матчей, 0+1), Дмитрий Уткин (19 матчей, 3+3), Тигран Ярулин (28 матчей, 3+6) и Егор Самойлов (один матч) провели свои первые игры на уровне Континентальной хоккейной лиги», — говорится в сообщении.

«Сочи» по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги оказался на последней строчке в турнирной таблице Западной конференции, одержав всего 11 побед в 68 встречах.

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