Коньков: Разин способен привить «Магнитке» самоотдачу и характер, чего не хватало в сезоне

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал назначение Андрея Разина на пост главного тренера «Металлурга».
«Своей работой в «Северстали» Разин заслужил возможность поработать с клубом уровня «Магнитки». Понятно, что перед «Металлургом» стоят самые высокие задачи. И в этой связи Андрею Владимировичу необходимо будет найти баланс во взаимодействии с опытными игроками и местной молодёжью.
Но Разин способен привить команде самоотдачу, характер, способность бороться до конца. То, чего ей, возможно, не хватало в прошедшем сезоне. Так что теперь всё зависит от того, как клуб сможет усилиться, какова будет ситуация с легионерами. Если получится собрать боеспособный состав, то всё может получиться. У «Металлурга» для этого достаточно возможностей», — приводят слова Конькова «Известия».
10 апреля 2023 года «Металлург» сообщил о подписании контракта с Разиным. Соглашение со специалистом рассчитано на два года.
- 12 апреля 2023
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