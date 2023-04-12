Проворов признан лучшим защитником «Филадельфии» в сезоне

Иван Проворов признан лучшим защитником «Филадельфии Флайерз» в текущем сезоне, сообщает официальный сайт «лётчиков».

В голосовании принимали участие журналисты и телеведущие. 26-летний игрок в четвёртый раз получил трофей имени Барри Эшби. До этого он признавался лучшим в сезонах-2017/2018, 2019/2020 и 2020/2021.

Проворов в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги провёл за «Филадельфию Флайерз» 80 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал 19 результативных передач, набрав в общей сложности 24 очка при показателе полезности «-17».

Ранее, по мнению североамериканского журналиста, главный тренер «Флайерз» Джон Торторелла высказал сомнение в разносторонней игре Проворова, особенно в атаке.